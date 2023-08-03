03 августа 2023 г. 10:42

Российские войска ночью атаковали Киев дронами, а утром обстреляли Херсон из артиллерии

 
rus.DELFI.lv
ФОТО: Reuters / Scanpix

Российские военные в ночь на 3 августа атаковали Киев ударными дронами "Шахед", а утром обстреляли из артиллерии Херсон, сообщают местные власти.

На подлете к украинской столице, утверждает глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, силам ПВО удалось обнаружить и уничтожить "почти полтора десятка воздушных целей". Пострадавших и разрушений нет.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью российские войска атаковали Украину из Брянской области 15 ударными дронами "Шахед-136/131", их уничтожили силы ПВО.

По словам главы Херсонской областной администрации Александра Прокудина, уже утром из артиллерии был обстрелян центр Херсона. Ранения получили три пассажира троллейбуса, проезжавшего рядом с местом попадания снаряда.

Также в ходе атаки был поврежден Свято-Екатерининский собор, начался пожар. После прибытия на место пожарных и спасателей, храм был обстрелян во второй раз, сообщили в МВД Украины. По данным ведомства, пострадали четыре сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Городские власти отметили, что за минувшие сутки Херсон и окрестности был обстрелян 15 раз, два человека получили ранения.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
rus.DELFI.lv
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии