Военный эксперт о белорусских вертолетах в Польше: “В Украине их уже бы сбили”

“Если бы эти вертолеты залетели на три километра на территорию Украины, они со стопроцентной вероятностью были бы сбиты. Это агрессивные действия. Во всяком случае, украинская сторона бы подняла этот вопрос сразу же, по коммуникации было бы доведено, что если вы, например, не развернетесь в течении каких-то секунд и не измените курс, то вы будете уничтожены”, - говорит Михаил Самусь.
Он сказал, ему “не нравится” объяснение Польши, что их радиолокационные системы не зафиксировали вертолеты, которые летели на низкой высоте.
“Судя по тем фотографиям, которые публикуются в открытых источниках, вертолеты не летели низко, если мы говорим о том, что такое низко, например, по канонам российско-украинской войны, здесь действительно украинские вертолеты летают буквально несколько метров над поверхностью - и вот это низко. А то, что мы видели как раз на польской территории, это было несколько десятков метров, как минимум. И в такой ситуации такие большие объекты как вертолеты, Ми-8, Ми-24, ну любыми радиолокационными станциями должны отмечаться”, - объяснил эксперт.
“То, что РЛС этого не заметили, значит, в польской системе противовоздушной обороны, а именно, в радиолокационном поле существуют какие-то бреши - и это настораживает, потому что, на самом деле, это самое опасное направление... Любые агрессивные действия как раз готовятся на территории Беларуси. Польская сторона должна полностью владеть информацией, что там происходит, а не допускать пролет вертолетов на три километра вглубь своей территории”, - отметил он.
Вылетали ли польские истребители на перехват этих вертолетов, пока неизвестно. Хотя они должны были бы вылететь, говорит Самусь.
“И вот эта заторможенная реакция настораживает. Если это технические проблемы, то это одна сторона медали, или же это проблема с желанием не обострять. Мы знаем подходы Администрации Байдена в этом направлении, когда российские истребители просто демонстративно сбили уничтожили стратегический беспилотник американских ВВС, и администрация Байдена фактически проглотила эту ситуацию, хотя по всем канонам международного права это была военная агрессия”, - сказал директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.