Представители Литвы присоединились к акции солидарности с белорусскими политзаключенными

12-часовой марафон солидарности (беседы в прямом эфире о Беларуси с политиками, дипломатами, представителями гражданского общества, культуры и спорта) организовали представители белорусских демократических сил и независимых средств массовой информации, говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Во время марафона солидарности были собраны средства для поддержки белорусских политзаключенных и членов их семей.

По данным правозащитных организаций, в настоящее время в Беларуси находится более 1500 политзаключенных. Большинство из них не получают необходимой медицинской помощи, а родственники некоторых из них уже несколько месяцев не имеют информации о состоянии их здоровья.