Похищенных две недели назад детей вернули в дом опеки

Дети из дома опеки Pastogė были похищены 18 июля. 1 августа поступило сообщение о том, что похитившие детей родители и сами дети были обнаружены у границы с Беларусью. Детей вернули в дом опеки.

Правоохрана подозревает, что родители с детьми планировали нелегально перейти границу и просить убежище в Беларуси.

Похищенных детей суд постановил забрать из семьи в мае 2023 года за то, что дети не посещали школу и детский сад, родители не создавали условия для социализации детей, сами родители заявили, что литовские законы им не указ.

Отец детей заявил, что является представителем движения суверенных граждан.

Люди, которые являются сторонниками этого движения, не признают правовую систему и государство, заявляют, что являются частными компаниями, которые никому не принадлежат.