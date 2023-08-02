Вице-министр: в предстоящий отопительный сезон необходимо вернуть оценку имущества получателей компенсаций

"Мы видим, что ситуация наладилась, нет страшных и высоких цен на энергоносители, мы также слышим от муниципалитетов, (...) Ассоциация самоуправлений стала все больше призывать нас, как можно скорее вернуть оценку имущества, было принято решение о возврате этой оценки имущества", - в среду в интервью на LRT сказал Шюркус.

По его словам, имущество не оценивалось последние четыре года, потому что после начала пандемии многие люди потеряли работу и источник дохода. По его словам, это условие должно было истечь после пандемии, но в связи с началом широкомасштабной войны в Украине и значительным ростом цен на энергоресурсы мера была продлена.

"Мы считаем, что эта мера помогла наиболее уязвимым, помогла тем, чье финансовое положение ухудшилось из-за цен на энергоносители", - сказал замминистра.