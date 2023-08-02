02 августа 2023 г. 12:29

Вице-министр: в предстоящий отопительный сезон необходимо вернуть оценку имущества получателей компенсаций

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock
После снижения высоких цен на энергоносители в предстоящий отопительный сезон необходимо снова оценивать имущество получателей компенсации за отопление, говорит заместитель министра социальной защиты и труда Мартинас Шюркус. По его словам, муниципалитеты также просят вернуть критерий, отмененный во время пандемии.

"Мы видим, что ситуация наладилась, нет страшных и высоких цен на энергоносители, мы также слышим от муниципалитетов, (...) Ассоциация самоуправлений стала все больше призывать нас, как можно скорее вернуть оценку имущества, было принято решение о возврате этой оценки имущества", - в среду в интервью на LRT сказал Шюркус.

По его словам, имущество не оценивалось последние четыре года, потому что после начала пандемии многие люди потеряли работу и источник дохода. По его словам, это условие должно было истечь после пандемии, но в связи с началом широкомасштабной войны в Украине и значительным ростом цен на энергоресурсы мера была продлена.

"Мы считаем, что эта мера помогла наиболее уязвимым, помогла тем, чье финансовое положение ухудшилось из-за цен на энергоносители", - сказал замминистра.

Комитет Сейма по социальным вопросам и труду рассмотрит поправки к Закону о денежной социальной поддержке малообеспеченных жителей, в которых предлагается с октября этого года снова оценивать имущество получателей социальной поддержки.

По данным министерства, в прошлом году в среднем в месяц компенсации за отопления жилья и воду получали около 153 000 или 5,5% жителей страны, общее количество получателей составило почти 368 000 (13,2% всех жителей), поддержкой воспользовались 17% домохозяйств. На компенсации было выделено около 73 млн. евро.

В первом полугодии этого года количество получателей компенсаций составило 288 000.

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