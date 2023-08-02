Рост ВВП в Литве – один из самых высоких в еврозоне

Во всей еврозоне во втором квартале ВВП с учетом сезонных колебаний увеличился на 0,3%, в то время как в Европейском союзе он по сравнению с предыдущим кварталом не изменился.
В первом квартале 2023 года ВВП в еврозоне оставался стабильным, а в ЕС увеличился на 0,2%.
По сравнению с тем же кварталом прошлого года, во втором квартале 2023 года с учетом сезонных колебаний ВВП в еврозоне увеличился на 0,6%, в ЕС – на 0,5%. В прошлом квартале как в еврозоне, так и в ЕС, фиксировался 1,1% годовой рост.
Среди государств, опубликовавших данные, наибольший рост, по сравнению с прошлым кварталом, зафиксирован в Ирландии (3,3%) и в Литве (2,8%).
Спады зафиксированы в Швеции (-1,5%), Латвии (-0,6%), Австрии (-0,4%) и Италии (-0,3%).
Темпы роста, по сравнению с тем же кварталом прошлого года, были положительными в семи странах, самые высокие – в Ирландии (2,8%), Португалии (2,3%) и Испании (1,8%). Самый высокий спад зафиксирован в Швеции (-2,4%), Чехии (0,6%) и Латвии (-0,5%).