После посещения музея в президентском дворце появился вопрос: почему в музей стало тяжело попасть?

В центре посетители могут познакомиться с Литовским государством. Он был открыт в 2016 году. Ранее этот музей активно принимал посетителей, в начале лета в нем планировали обновить экспозиции "Шрамы памяти" и "Самосознание".
Залога писал в фейсбуке, что решил посетить музей, поскольку ходили слухи о том, что часть помещений центра была отдана в распоряжение Дианы Науседене.
"В городе ходят такие слухи – будто часть Центра ознакомления с государством "выселили", чтобы устроить место для первой леди и ее команды. Якобы закрыт читальный зал. Я раньше ходил в этот зал, помню, что там были ценные для общества книги, сам музей тоже приглашал в читальный зал, почитать новые издания и т.д. Я думаю – это была отличная часть музея", – писал он.
Для посещения музея в рабочие дни нужна предварительная регистрация. Залога рассказал, что в системе мест не было до 29 сентября 2029 года, поэтому попасть в музей он смог только после электронной переписки с работниками центра.
"В музее меня ждал работник, я побеседовал с ним, сказал, что пришел не первый раз, взял планшет и отправился смотреть экспозиции. Я был единственным посетителем", – рассказал Залога.
Дверь в читальный зал музея была закрыта.
На выходе мужчина встретил женщину с двумя детьми 9-10 лет, которые хотели посетить музей, но охранник сказал им, что необходима предварительная регистрация.
Залога в фесйбуке поделился информацией из книги журналистов Довидаса Панцероваса и Бируте Давидоните, в которой было сказано, что в этом музее планировалось разместить первую леди Диану Науседене, поскольку у нее не было отдельного кабинета.
Пустовавшие показались неподходящими, а в кабинете президента устроить ей место невозможно. Прозвучало пожелание устроить кабинет в музее, но побоялись реакции общества, поскольку этот центр активно посещают жители, было сказано в книге.
Залога вопрошал: "Так что же за закрытой дверью музея, друзья? Когда кто-либо в последний раз посетил читальный зал центра?"
После своей публикации в фейсбуке Залога заметил, что стали появляться места для посещения центра.
Delfi связался с президентской канцелярией, но ему ответила работница Центра ознакомления с государством Ина Стонче.
"Запись Залоги вводит в заблуждение – Центр ознакомления с государством с начала открытия до сегодняшнего дня активно работает и принимает посетителей. Летом у нас немало предварительных регистраций, посетителей много, это и участники лагерей, и проведение разных групповых занятий, жизнь течет в обычном русле", – писала она. По ее словам, Центр ознакомления с государством на время на самом деле снизил число мест для самостоятельного посещения, чтобы такие посетители не дублировались с большими группами.
"Мы сообщаем, что регистрироваться можно по эл. почте или по телефону", – сказала она.
Стонче подчеркнула, что музей находится в президентском дворце, поэтому в рабочий день в любое время без записи посетить его нельзя из соображений безопасности.
По словам Стонче, читальный зал с момента открытия Центра ознакомления с государством используют и как помещение для разных встреч, съемок интервью.
"Сейчас в читальном зале завершается ремонт. После его окончания помещение будет использоваться для репрезентативных нужд канцелярии", – сказано в ответе.
В книге журналистов Панцероваса и Давидоните сообщалось, что читальный зал может стать помещением для первой леди, но пресс-служба президента эту информацию не подтвердила.
Кстати, советник президента Томас Бержинскас в начале марта сообщил Delfi, что в читальном зале Центра ознакомления с государством завершаются ремонтные работы.
В июле Delfi обнаружил, что в середине июня президентская канцелярия подписала договор о покупке мебели - в числе предметов мебели был и платяной шкаф для Центра ознакомления с государством.
Delfi спрашивал, где установят шкаф и кто им будет пользоваться, но ответа не получил.
Советник президента Ридас Ясулёнис ответил лишь на другой вопрос Delfi – правда ли, что в Центре ознакомления с государством обоснуется первая леди.
Ответ был таким же, как в начале марта - в нем было сказано, что в библиотеке "завершается ремонт".