В центре посетители могут познакомиться с Литовским государством. Он был открыт в 2016 году. Ранее этот музей активно принимал посетителей, в начале лета в нем планировали обновить экспозиции "Шрамы памяти" и "Самосознание".

Залога писал в фейсбуке, что решил посетить музей, поскольку ходили слухи о том, что часть помещений центра была отдана в распоряжение Дианы Науседене.

"В городе ходят такие слухи – будто часть Центра ознакомления с государством "выселили", чтобы устроить место для первой леди и ее команды. Якобы закрыт читальный зал. Я раньше ходил в этот зал, помню, что там были ценные для общества книги, сам музей тоже приглашал в читальный зал, почитать новые издания и т.д. Я думаю – это была отличная часть музея", – писал он.

Для посещения музея в рабочие дни нужна предварительная регистрация. Залога рассказал, что в системе мест не было до 29 сентября 2029 года, поэтому попасть в музей он смог только после электронной переписки с работниками центра.