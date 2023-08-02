Спикер Сейма: окончательное решение либералов по президентским выборам - в конце года

"Уже видно, что большинство кандидатов, по-видимому, намерены объявить о своем решении в конце года, что вполне понятно, логично и рационально", - в среду "Žinių radijas" сказала В. Чмилите-Нильсен.

"У нас (Движения либералов) будет съезд в сентябре. Думаю, мы это обсудим. Но прогнозирую, что окончательное решение о том, будет ли у нас свой кандидат или будем поддерживать кого-то другого, – мы объявим в конце года", - позицию партии изложила политик и указала, что в рядах партии по этому вопросу продолжаются дискуссии.

Ближайшие выборы главы страны состоятся в мае 2024 г. Пока о планах баллотироваться на пост президента сообщил только член Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Аурелиюс Верига.

Действующий глава страны Гитанас Науседа также в конце года намерен решить, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок.