За прошлую неделю в Каунасском округе – более тысячи случаев превышения скорости

По данным полиции, в субботу около 16.00 час. в Кедайняйском районе, в городке Шета, полицейские остановили автомобиль Toyota, за рулем которого находился мужчина (1964 г. р.), который признался сотрудникам полиции в том, что пять часов назад употреблял спиртные напитки. После проверки выяснилось, что водитель находится в состоянии тяжелого алкогольного опьянения – 2,83 промилле.
В тот же день, около 18.00 час., в Каунасском районе, на трассе Каунас-Юрбаркас-Шилуте-Клайпеда, в поле зрения сотрудников полиции попал пьяный велосипедист. Мужчина (1982 г. р.) признался, что час назад выпил слабый алкогольный напиток. У велосипедиста была обнаружена легкая степень опьянения – 1,47 промилле.
В выходные сотрудники полиции провели ряд мероприятий по выявлению случаев управления транспортным средством водителем, находящимся в нетрезвом состоянии, и других нарушений ПДД. В время упомянутых мероприятий в Каунасе, Кедайняй, Йонаве и их районах сотрудники полиции проверили около 4,2 тыс. транспортных средств. Выявлено 11 пьяных водителей.
Всего за минувшую неделю сотрудники Дорожной полиции выявили 19 пьяных водителей и 7 лиц, управлявших транспортным средством без водительского удостоверения.
В этом году в Каунасском округе погибло 18 участников дорожного движения (на конец июля 2022 г. – 9), 382 получили увечья (на конец июля 2022 г. – 362).