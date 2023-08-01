За прошлую неделю в Каунасском округе – более тысячи случаев превышения скорости

По данным полиции, в субботу около 16.00 час. в Кедайняйском районе, в городке Шета, полицейские остановили автомобиль Toyota, за рулем которого находился мужчина (1964 г. р.), который признался сотрудникам полиции в том, что пять часов назад употреблял спиртные напитки. После проверки выяснилось, что водитель находится в состоянии тяжелого алкогольного опьянения – 2,83 промилле.

В тот же день, около 18.00 час., в Каунасском районе, на трассе Каунас-Юрбаркас-Шилуте-Клайпеда, в поле зрения сотрудников полиции попал пьяный велосипедист. Мужчина (1982 г. р.) признался, что час назад выпил слабый алкогольный напиток. У велосипедиста была обнаружена легкая степень опьянения – 1,47 промилле.