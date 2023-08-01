01 августа 2023 г. 15:59

За прошлую неделю в Каунасском округе – более тысячи случаев превышения скорости

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock
В целях обеспечения безопасности на дороге сотрудники Отдела дорожной полиции Главного комиссариата полиции Каунасского округа на прошлой неделе проверили участников дорожного движения на предмет соблюдения ими Правил дорожного движения (ПДД). За неделю сотрудники Дорожной полиции Литвы мобильными радарами зафиксировали более тысячи случаев превышения скорости.

По данным полиции, в субботу около 16.00 час. в Кедайняйском районе, в городке Шета, полицейские остановили автомобиль Toyota, за рулем которого находился мужчина (1964 г. р.), который признался сотрудникам полиции в том, что пять часов назад употреблял спиртные напитки. После проверки выяснилось, что водитель находится в состоянии тяжелого алкогольного опьянения – 2,83 промилле.

В тот же день, около 18.00 час., в Каунасском районе, на трассе Каунас-Юрбаркас-Шилуте-Клайпеда, в поле зрения сотрудников полиции попал пьяный велосипедист. Мужчина (1982 г. р.) признался, что час назад выпил слабый алкогольный напиток. У велосипедиста была обнаружена легкая степень опьянения – 1,47 промилле.

В выходные сотрудники полиции провели ряд мероприятий по выявлению случаев управления транспортным средством водителем, находящимся в нетрезвом состоянии, и других нарушений ПДД. В время упомянутых мероприятий в Каунасе, Кедайняй, Йонаве и их районах сотрудники полиции проверили около 4,2 тыс. транспортных средств. Выявлено 11 пьяных водителей.

Всего за минувшую неделю сотрудники Дорожной полиции выявили 19 пьяных водителей и 7 лиц, управлявших транспортным средством без водительского удостоверения.

В этом году в Каунасском округе погибло 18 участников дорожного движения (на конец июля 2022 г. – 9), 382 получили увечья (на конец июля 2022 г. – 362).

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Источник
ru.DELFI.lt
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