В Вильнюсе полиция "разоружила" пьяного мужчину: угрожал врачам игрушечным пистолетом

Полиция сообщает, что инцидент произошел в полдень.
31 июля, в 12.18 ч., дежурные получили сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Жальгирё, в Жальгирисской клинике нетрезвый мужчина держит в руках и демонстрирует работникам регистратуры оружие.
Когда вызвали полицию, мужчина вышел на улицу. Там его задержала полиция. У мужчины (1988 г.р.) был обнаружен игрушечный пистолет, который был очень похож на настоящее оружие.
Подозреваемый был пьян (2,69 промилле), он был взят под арест.
Начато расследование по факту нарушения общественного порядка.
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