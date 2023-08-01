Литовцы пострадали от инфляции больше других жителей всего мира: заработали больше, но позволить себе могли меньше

За 2022 г. средняя зарплата в Литве выросла на 13%, но, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованным в Economic Outlook, особой выгоды от этого литовцы не получили.
По данным ОЭСР, реальная зарплата литовцев во втором полугодии 2022 г. была на 9,73% меньше, чем в том же периоде 2021 г. Еще больше реальная зарплата снизилась лишь в Чехии (11,09%).
Кстати, реальная зарплата в 2022 году не увеличилась ни в одной из стран ОЭСР, но в некоторых снижение не было таким большим. Например, в Южной Корее она была меньше на 0,4%, в Португалии и Ирландии - соответственно на 0,88% и 1,23%.
Экономисты, с которыми говорил Delfi, сказали, что покупательная способность литовцев снизилась, поскольку скачок инфляции у нас был самым большим. Сейчас рост зарплат уже превышает инфляцию, но это необязательно значит, что жители могут позволить себе больше, ведь дешевеет далеко не все.
Доцент Вильнюсского университета Альгирдас Барткус сказал, что номинальный рост зарплат в прошлом году значительно отставал от роста инфляции.
Покупательная способность жителей, по его словам, стала снижаться в августе 2021 г., и эта тенденция держалась до весны этого года. За это время каждый месяц литовцы могли себе позволить все меньше товаров, поскольку доходы росли меньше, чем цены.
"Это вызвало волну других проблем, ведь если люди меньше себе могут позволить, они начинают экономить, это сказывается на потреблении, на результатах розничной торговли и т.д. Номинально оборот торговых сетей рос, но доходы, с учетом уровня цен, снизились", – сказал Барткус.
По словам ученого, снизились не только реальные доходы жителей, но и многие экономические показатели, например, сбережения быстро теряли свою ценность из-за инфляции.
"Поэтому инфляция является серьезной проблемой, это рак экономики, с ней нельзя играть, но политики любят это делать. Можно сказать, что из-за инфляции государство получило больше денег, собрало больше налогов, но это лишь номинальные доходы", – заметил Барткус.
Он сказал, что из-за действий Центробанка, из-за повышения базовой процентной ставки, инфляция в Литве и Европе стала снижаться, третий месяц подряд в Литве фиксируют дефляцию, но радоваться рано, ведь это не означает повышения покупательной способности жителей.
"Если вы посмотрите, почему снижается инфляция, вы увидите, что основная причина – снижение цен на энергоресурсы, горючее. Поэтому общий уровень цен снизился, но другие сегменты, например, продукты, текстиль, не дешевеют", – сказал собеседник.
Экономист банка SEB Тадас Повилаускас также сказал, что инфляция в Литве в прошлом году была одной из самых высоких из всех стран ОЭСР, выше была только в Эстонии и Венгрии.
"Это был бы ответ на вопрос, почему реальные доходы литовцев так снизились", – заметил он.
Правда, Повилаускас сказал, что сейчас разница между ростом зарплат и инфляцией снижается, во втором полугодии должен фиксироваться рост зарплаты.
"В июле инфляция была всего 7%, в ближайшие месяцы она будет снижаться. А средняя зарплата во втором полугодии продолжит расти", – утверждает экономист.
По его словам, эта тенденция позволит легче вздохнуть не только жителям, но и небольшим компаниям розничной торговли, снизит давление на экономику Литвы.
ОЭСР также отмечает, что инфляция в Литве будет снижаться, но количество вызовов не уменьшится из-за слабых перспектив мировой торговли, неопределенности и геополитического напряжения. ОЭСР прогнозирует рост безработицы в Литве, при этом сохранится нехватка рабочей силы в определенных сферах.