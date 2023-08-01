Литовцы пострадали от инфляции больше других жителей всего мира: заработали больше, но позволить себе могли меньше

За 2022 г. средняя зарплата в Литве выросла на 13%, но, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованным в Economic Outlook, особой выгоды от этого литовцы не получили.

По данным ОЭСР, реальная зарплата литовцев во втором полугодии 2022 г. была на 9,73% меньше, чем в том же периоде 2021 г. Еще больше реальная зарплата снизилась лишь в Чехии (11,09%).

Кстати, реальная зарплата в 2022 году не увеличилась ни в одной из стран ОЭСР, но в некоторых снижение не было таким большим. Например, в Южной Корее она была меньше на 0,4%, в Португалии и Ирландии - соответственно на 0,88% и 1,23%.

Экономисты, с которыми говорил Delfi, сказали, что покупательная способность литовцев снизилась, поскольку скачок инфляции у нас был самым большим. Сейчас рост зарплат уже превышает инфляцию, но это необязательно значит, что жители могут позволить себе больше, ведь дешевеет далеко не все.