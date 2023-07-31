За какие действия на балконе грозит штраф: достаточно жалобы одного соседа

Балкон не является вашей крепостью. Delfi писал о правилах использования мангалов и гриля на балконах. Специалист Государственной службы пожарной безопасности Кястутис Скрицкис сказал, что при использовании гриля на твердом топливе важно соблюдать следующие правила:
- мангалы, гриль, коптильни и др. подобные приспособления не разрешается устанавливать ближе чем в 6 м к зданиям.
- на балконах, лоджиях, террасах, на крышах домов запрещено использовать мангалы, гриль, коптильни на твердом топливе.
"На открытых территориях такие приспособления можно использовать на расстоянии не менее 6 м от зданий. Террасы рассматриваются как часть зданий, поэтому 6 м надо считать от них. Аналогичные требования распространяются и на частные участки", – подчеркнул эксперт.
За несоблюдение вышеперечисленных требований грозит штраф в размере 10-70 евро. Правда, Скрицкис заметил, что электрический и газовый гриль можно использовать на балконах и террасах без ограничений.
На балконе нельзя делать и другие вещи, например, заниматься сексом. Такие действия расцениваются как нарушение общественного порядка. Но лишь в некоторых случаях.
Юрист Ивета Ярашюнайте рассказала Delfi, что балкон в квартире еще оценивается по тому, доступен ли он для других людей. Если он закрыт от посторонних глаз, если рядом никто не ходит и не может видеть, что происходит на балконе, то он не является общественным местом. Но если окружающие могут видеть, что происходит на балконе, то такой балкон рассматривается как общественное место.
"За секс в общественном месте грозит штраф от 30 до 140 евро. Если человек до сих пор не нарушал закон и сожалеет о содеянном, то ему могут назначить половину минимального штрафа - 15 евро. За повторное нарушение штраф будет 140-240 евро. За регулярное нарушение человека могут обязать посещать специальные программы по корректированию поведения. К примеру, если человек нарушает правила будучи пьян, то его направят на курсы по превенции алкоголизма", – сказала Ярашюнайте.