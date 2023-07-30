30 июля 2023 г. 14:07

Исследование банка SEB: молодежь в основном откладывает деньги на жилье

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Tvarus butas
Tvarus butas
ФОТО: Organizacijos archyvas

Больше половины (54%) молодых людей 18–29 лет в Литве, которые откладывают деньги, намерены направить сбережения на оплату первого взноса на покупку жилья. В Латвии для этого деньги откладывает 43%, а в Эстонии 37% молодежи, таковы данные опроса банка SEB.

Исследование показало, что приоритетом для молодежи является жилье и автомобиль, меньше всего людей копит деньги на компьютерную технику. Молодежь всех стран Балтии объединяет страсть к путешествиям.

По данным банка SEB, больше всего экономят эстонцы – 1 из 5 представителей возрастной группы 18-29 лет каждый месяц откладывает 20% своих доходов. В Литве таких 13%, а в Латвии – 9%. Труднее всего откладывать деньги молодежи в Латвии: 35% респондентов сказали, что тратят все свои месячные доходы и не могут ничего отложить.

На черный день старается откладывать 41% жителей в Литве и 44% в Латвии, а в Эстонии - всего 23%. Молодежи важно также купить или поменять на более новый имеющийся автомобиль. В Литве на это деньги откладывают 28% молодежи, в Латвии - 30%, в Эстонии - 17%.

На новый компьютер или телефон откладывает всего 11% молодых латышей и литовцев и 6% эстонцев.

На поездки деньги откладывает 43% молодежи в Литве, 34% в Эстонии и 35% в Латвии.

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