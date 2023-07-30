Исследование банка SEB: молодежь в основном откладывает деньги на жилье

Исследование показало, что приоритетом для молодежи является жилье и автомобиль, меньше всего людей копит деньги на компьютерную технику. Молодежь всех стран Балтии объединяет страсть к путешествиям.

По данным банка SEB, больше всего экономят эстонцы – 1 из 5 представителей возрастной группы 18-29 лет каждый месяц откладывает 20% своих доходов. В Литве таких 13%, а в Латвии – 9%. Труднее всего откладывать деньги молодежи в Латвии: 35% респондентов сказали, что тратят все свои месячные доходы и не могут ничего отложить.

На черный день старается откладывать 41% жителей в Литве и 44% в Латвии, а в Эстонии - всего 23%. Молодежи важно также купить или поменять на более новый имеющийся автомобиль. В Литве на это деньги откладывают 28% молодежи, в Латвии - 30%, в Эстонии - 17%.

На новый компьютер или телефон откладывает всего 11% молодых латышей и литовцев и 6% эстонцев.