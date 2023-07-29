"Сувалкский коридор? Давайте, вперед. Подходите, вас встретят": Марк Фейгин о наемникaх ЧВК "Вагнера" в Беларуси

Россия дала понять, что возможный арест в ЮАР президента Владимира Путина в случае его приезда на саммит БРИКС будет равносилен объявлению войны. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. По итогу власти ЮАР заявили, что «были бы счастливы», если бы Путин не приезжал на саммит — поскольку ЮАР ратифицировала Римский статут, поэтому юридически обязана задержать Путина по ордеру Международного уголовного суда и выдать его в Гаагу. Правительство страны предлагало Москве, чтобы российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров, но получило отказ.

Хотя я не уверен, что даже если ЮАР гарантирует, что его не арестуют по этому ордеру, то он бы поехал. Потому что это вопросы безопасности не снимает. Лететь на самолете через океан, через территорию Африки — самолет просто могут сбить. Мы живем в военное время, все возможно. Путин маниакально боится за свою безопасность. Открытый вопрос. Путину важно, чтобы ЮАР и саммит БРИКС заявил: нам наплевать на все ордеры, мы ждем дорогого Владимира Владимировича. Это было бы демонстративное непризнание ордера, который выписан судом в Гааге. А так ордер выписан, его собираются соблюдать. Это нож во все места», — говорит Марк Фейгин.