"Сувалкский коридор? Давайте, вперед. Подходите, вас встретят": Марк Фейгин о наемникaх ЧВК "Вагнера" в Беларуси

"Москва заявляет это, как акт террора — террористический акт по отношению к гражданскому населению и гражданскому объекту"
"Первый важный аспект заключается в том, что это уже второй взрыв. И не просто второй взрыв. Первый, как вы помните, был на самом полотне. А тут это было дистанционное поражение — и такое средство у Украины теперь есть. Это означает, что Украина либо получила, либо разработала такие средства, которые позволяют осуществить атаку на этот Крымский мост на дистанции, не подвергая риску военнослужащих. Вот это нечто новое.
Второе. Это все произошло на фоне событий 24 июня. Путину этот фейковый мятеж угрожал реально — в какой-то степени реально. И многие эксперты сказали об ослаблении Путина. Помните, вдогонку тут же отпустили старших командиров Азова — это тоже выглядело, как хлесткий удар со стороны Эрдогана. Он, кстати, прокомментировал: со мной, мол, никто не договаривался, что они должны оставаться на территории Турции до окончания конфликта. Это вы с Киевом договаривались, не с Турцией", — комментирует Марк Фейгин.
Крымский мост имеет довольно важное стратегическое назначение, поэтому атака выполняет вполне практическую цель — осложнение военных поставок. Одновременно с этим атака воспринимается, как символический акт, считает Марк Фейгин.
"Это в большей степени символический удар. У России, конечно, может нарушиться логистика, но не будем забывать, что там и паромные, и путипроводные возможности доставки есть, хотя они будут скромнее, если ущерб повлияет на пропускную способность моста. Сейчас будут стремительно восстанавливать мост именно для того, чтобы возить военные грузы, или эвакуировать людей, что тоже нельзя исключать. Потому что если наступление сил ЗСУ дойдет до Чонгарского перешейка, то эвакуация должна быть стремительной, а как ее организуешь через паромные переправы. Мост выполняет стратегическую роль. Поэтому его использование — это и часть обороны самого полуострова, но и всей военной компании, которую Москва ведет на юге и востоке Украины", — говорит Марк Фейгин.
МИД России, комментируя произошедшее, сделал следующее заявление: "МИД России решительно осуждает террористическую атаку против Крымского моста, который является сугубо гражданским объектом".
Аналогичный тезис о значении моста продублировал и президент России Владимир Путин, заявив, что теракт был "бессмысленным", так как с военной точки зрения мост якобы "не имел никакого значения".
"Это ложь откровенная. Учитывая, что это полуостров, и надо оформлять снабжение, там ведутся фортификационные работы для обороны Крыма, это военный объект и используется для военных поставок. Безусловно, и снаряды активно перевозятся. Это было сказано в обосновании того, что Москва заявляет это, как акт террора. То есть это террористический акт по отношению к гражданскому населению и гражданскому объекту.
Украина имеет право так действовать. 8 лет мы слышали, что "их там нет". Про ЧВК "Вагнер" Путин говорит, что нет юридически этой организации, но вдруг оказывается, что это бюджетная, по сути, организация, и несметные миллиарды тратились на ее деятельность. Он раз за разом позволяет себе обманывать и говорить противоположные вещи. И в этом праве отказывают Украине. Идет война, никто не обязан отвечать на требования Москвы. Им платят той же монетой", — считает Марк Фейгин.
О гибели семьи из Белгородской области и отдыхающих россиянах в Крыму
Как пишет издание "Коммерсант", атака на Крымский мост неизбежно приведет к общему снижению турпотока в Крым, и участники рынка уже смирились с перспективой в этом году недосчитаться 1,5–2 миллиона гостей. Русская служба BBС отмечает, что отдыхающие все рано едут в Крым, несмотря на угрозы: 18 числа к полудню пробки снова появились. По состоянию на 16:00 со стороны Краснодарского края в очередь на досмотр стояли 676 автомобилей.
"Военный преступник один. Их не два, не пять. Он один. Это Путин. И он повинен в гибели этой семьи из Белгородской области, виновен за то, что девочка осталась сиротой. Помимо того, что он развязал войну, которая привела к тому, к чему привела. Я вам хочу сказать, вы зачем не запретили курортный сезон, зная, что идут боевые действия на расстоянии 300-350 километров? И граждан из внутренней России поощряют демпинговыми путевками, ехать отдыхать фактически в окопах. Это щит живой какой-то? Способ изощренный показать, что все стабильно, хорошо, можете как ни в чем ни бывало мазаться кремами? Может вообще ЗСУ ворваться на территорию Крыма. Это разве не цинизм со стороны России отправлять туда граждан, где опасность столь велика? Мне на почту пишут, что путевки предлагают, бесплатно отправлять детей из школ Санкт-Петербурга. Это было дней за 5 до взрыва Крымского моста", — говорит Марк Фейгин.
"ООН может пойти на то, чтобы убедить партнеров в Америке и Европе пойти на уступки в пользу Москвы"
На фоне произошедшего на Крымском мосту, Россия официально вышла из зерновой сделки, которая позволяла экспортировать украинское продовольствие из черноморских портов. Москва уведомила об этом Турцию, Украину и секретариат ООН. Что ждать дальше?
"Договорятся. Мое такое мнение. У Запада есть рычаги воздействия. Помимо прямой трехсторонней сделки, ее заключает Россия Турция ООН, и такую же конструкцию договоренную имеет Украина. Там, оказывается, не только послабления для Россельхоз банка, а там еще и запчасти, какие-то санкции смягчить — Москва себя не забывает. Я не исключаю, что просто она больше получит. Это совпало со взрывом на мосту, теперь они могут говорить — ну что творится, какие тут взрывы. Мне кажется, ООН может пойти на то, чтобы убедить партнеров в Америке и Европе пойти на уступки в пользу Москвы. Я не исключаю, что сделка будет продолжена, через паузу.
Если сделка будет закончена, то Турция может сопровождать суда по призыву Киева. Танкеры, кстати, не украинские, они под любыми флагами ходят по всему миру. И если либо мина взорвется, либо уже торпеда атакует, то это будет серьезная эскалация. Москва не меньше заинтересована в этой сделке, она просто максимализирует прибыль, которую она может получить — не только в деньгах.
Москва может усугублять ситуацию дальше, но тогда мы можем видеть вооруженное сопровождение этих танкеров. Украина, ООН и Турция продолжают в этой сделке находиться. Москва сейчас решает, потопить ей танкер или убить кого-то, чтобы показать решимость своих намерений" — полагает Марк Фейгин.
"Путину важно, чтобы ЮАР и саммит БРИКС заявил: нам наплевать на все ордеры, мы ждем дорогого Владимира Владимировича"
Россия дала понять, что возможный арест в ЮАР президента Владимира Путина в случае его приезда на саммит БРИКС будет равносилен объявлению войны. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. По итогу власти ЮАР заявили, что «были бы счастливы», если бы Путин не приезжал на саммит — поскольку ЮАР ратифицировала Римский статут, поэтому юридически обязана задержать Путина по ордеру Международного уголовного суда и выдать его в Гаагу. Правительство страны предлагало Москве, чтобы российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров, но получило отказ.
Хотя я не уверен, что даже если ЮАР гарантирует, что его не арестуют по этому ордеру, то он бы поехал. Потому что это вопросы безопасности не снимает. Лететь на самолете через океан, через территорию Африки — самолет просто могут сбить. Мы живем в военное время, все возможно. Путин маниакально боится за свою безопасность. Открытый вопрос. Путину важно, чтобы ЮАР и саммит БРИКС заявил: нам наплевать на все ордеры, мы ждем дорогого Владимира Владимировича. Это было бы демонстративное непризнание ордера, который выписан судом в Гааге. А так ордер выписан, его собираются соблюдать. Это нож во все места», — говорит Марк Фейгин.
"Литве не надо бояться. Сувалкский коридор? Давайте, вперед. Подходите, вас встретят"
СМИ полагают, что новым местом размещения вагнеровцев станет Беларусь. По данным телеграм-канала "Беларускі Гаюн", в понедельник, 17 июля, по территории Беларуси в сторону деревни Цель двигалась колонна техники ЧВК "Вагнер". В ней насчитали не менее ста единиц техники. Угрожает ли это Литве?
"Туда передислоцируют сотни людей, не тысячи. То есть это небольшое количество. Более того, и в Молькино закрыли базы, и другие базы закрыли, передали в ведомство Минобороны, забрали всю технику, 2000 единиц бронетехники, большинство подписали контракты с Минобороны. И говорить, что ЧВК Вагнер каким-то образом возродиться в Беларуси — я в это не верю. Мне кажется, это больше похоже на способ слить ЧВК Вагнер. Александр Лукашенко заявил несколько вещей: мы ничего не планируем, они просто будут обучать наших ребят. Какие задачи может выполнить ЧВК Вагнер в Беларуси? Никакие. Атаковать Украину с севера? Это невозможно, недостаточно количества и возможностей. Атаковать Польшу и Литву? А как? С таким количеством что они могут? Страны НАТО настроены по этому поводу довольно серьезно. Литве не надо бояться? Сувалкский коридор? Давайте, вперед. Подходите, вас встретят", — говорит Марк Фейгин.