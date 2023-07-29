Премьер Польши заявил о выдвижении более 100 наемников ЧВК «Вагнер» в район Сувалкского коридора

«Вероятно, они (наемники) будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам попасть на территорию Польши для ее дестабилизации. Но также вероятно, что они попытаются проникнуть в Польшу, представляясь нелегальными мигрантами, и это создает дополнительные риски», — заявил Матеуш Моравецкий (цитата Polsat News).