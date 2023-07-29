29 июля 2023 г. 15:33

Премьер Польши заявил о выдвижении более 100 наемников ЧВК "Вагнер" в район Сувалкского коридора

 
bbcrussian.com
Mateuszas Morawieckis
Mateuszas Morawieckis
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

Премьер Польши заявил о выдвижении более 100 наемников ЧВК «Вагнер» в район Сувалкского коридора
Более 100 наемников ЧВК «Вагнер», дислоцированных в Беларуси, переброшены в район Сувалкского коридора близ границы Польши с Литвой, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Вероятно, они (наемники) будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам попасть на территорию Польши для ее дестабилизации. Но также вероятно, что они попытаются проникнуть в Польшу, представляясь нелегальными мигрантами, и это создает дополнительные риски», — заявил Матеуш Моравецкий (цитата Polsat News).

После появления лагерей наемников ЧВК «Вагнер» на территории Беларуси польские власти решили усилить свои войска на восточной границе.

Накануне министр обороны Польши заявил о планах увеличить численность армии в два раза — со 172 тысяч до 300 тысяч военных.

Как на модернизацию вооруженных сил Польши повлияла война в Украине, объяснял военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов.

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