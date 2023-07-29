На магистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда горел автобус

Каунасская полиция информировала, что автобус ехал в сторону Вильнюса. В нем было 30 пассажиров. Люди вышли из автобуса, никто не пострадал.
Департамент пожарной безопасности и спасения получил информацию о горящем автобусе 29 июля, в 13.38 ч.
По предварительным данным, между Грабуцишкес и бывшим рестораном Bernelių užeigа загорелся двигатель автобуса компании Eurolines.
Автобус горел открытым пламенем.
На место происшествия выезжали две автоцистерны.
Мимо горевшего автобуса можно было ехать только по одной полосе.
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