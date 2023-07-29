29 июля 2023 г. 15:23

На магистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда горел автобус

 
ru.DELFI.lt
Сообщается, что недалеко от Каунаса, около деревни Якштонис, открытым пламенем горел автобус.

Каунасская полиция информировала, что автобус ехал в сторону Вильнюса. В нем было 30 пассажиров. Люди вышли из автобуса, никто не пострадал.

Департамент пожарной безопасности и спасения получил информацию о горящем автобусе 29 июля, в 13.38 ч.

По предварительным данным, между Грабуцишкес и бывшим рестораном Bernelių užeigа загорелся двигатель автобуса компании Eurolines.

Автобус горел открытым пламенем.

На место происшествия выезжали две автоцистерны.

Мимо горевшего автобуса можно было ехать только по одной полосе.

Luko Pilecko nuotr.
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