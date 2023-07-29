В США растет число случаев опасной аллергии на мясо, вызываемой укусом клеща

Если, несмотря на все предосторожности, уберечься от укуса клеща не удалось, надо действовать быстро. Лучше всего обратиться к врачам, а если это невозможно, то вытащить его самостоятельно — чем больше времени клещ проведет под кожей, тем выше вероятность заражения. Вот что советует Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC):

Удалить клеща можно с помощью обычного пинцета или специального устройства (продается в аптеках).

Постарайтесь захватить пинцетом клеща как можно ближе к поверхности кожи и потяните вверх, равномерно прикладывая усилие. Не крутите и не дергайте клеща — это может привести к тому, что части его рта оторвутся и останутся в коже. Если это произошло, удалите части рта с помощью пинцета.

После удаления клеща тщательно протрите место укуса и руки антисептиком, спиртом или водой с мылом.

Удаленного клеща можно положить в закрытый контейнер — в лаборатории смогут проверить, является ли он переносчиком возбудителя инфекции.

Избавиться от живого клеща можно, поместив его в спирт или в герметичный пакет, либо плотно обмотав скотчем. Никогда не давите клеща пальцами.

Кроме того, стоит на протяжении не менее трех недель следить за состоянием своего здоровья. В случае повышения температуры или возникновения покраснения в месте укуса немедленно обращайтесь к врачу.