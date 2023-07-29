В Днепре российские ракеты попали в многоэтажный жилой дом и здание СБУ

Украинские власти сообщили, что в результате удара по жилому дому травмы получили девять человек, в том числе четверо мужчин в возрасте от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина.

Глава областной администрации Сергей Лысак написал , что двое детей 14 и 17 лет и две 20-летних девушки получили "акубаротравмы" - поражение звуковой и ударной волной.

По словам Лысака, все пострадавшие отпущены медиками лечиться домой.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец написал, что разрушенные верхние этажи жилого дома не были заселены.

Относительно здания СБУ Дмитрий Лубинец сообщает, что в нем разрушена угловая часть. Спасательная служба Украины сообщает, что пожар в здании уже потушен.

Мэр Днепра Борис Филатов написал в телеграм-канале, употребив нецензурное слово в отношении российских военных, что здание СБУ стоит пустым.