На войну в Украине уехали десятки экстремистов из Германии

Десятки экстремистов из Германии отправились в зону боевых действий в Украине с начала российского вторжения, сообщили в министерстве внутренних дел ФРГ в ответ на запрос издания Welt am Sonntag в субботу, 29 июля.

Всего органы безопасности Германии зарегистрировали отъезд из страны 61 человека, "имеющего связь с экстремизмом или политически мотивированной преступностью", сообщили в министерстве. В отношении 39 человек имеются достоверные данные, что они покинули Германию "с намерением участвовать в боевых действиях".

Из них 27 человек настроены пророссийски и 12 - проукраински, сообщили в ведомстве. Среди отправившихся на войну есть как правые, так и левые экстремисты, более точной классификации министерство предоставить не смогло из-за отсутствия данных.

Участие в войне не наказуемо с точки зрения закона