29 июля 2023 г. 12:00

На войну в Украине уехали десятки экстремистов из Германии

 
Deutsche Welle
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: AFP / Scanpix

У немецкой полиции есть достоверные данные о 39 экстремистах, уехавших воевать в Украину. 27 из них - на стороне России.

Десятки экстремистов из Германии отправились в зону боевых действий в Украине с начала российского вторжения, сообщили в министерстве внутренних дел ФРГ в ответ на запрос издания Welt am Sonntag в субботу, 29 июля.

Всего органы безопасности Германии зарегистрировали отъезд из страны 61 человека, "имеющего связь с экстремизмом или политически мотивированной преступностью", сообщили в министерстве. В отношении 39 человек имеются достоверные данные, что они покинули Германию "с намерением участвовать в боевых действиях".

Из них 27 человек настроены пророссийски и 12 - проукраински, сообщили в ведомстве. Среди отправившихся на войну есть как правые, так и левые экстремисты, более точной классификации министерство предоставить не смогло из-за отсутствия данных.

Участие в войне не наказуемо с точки зрения закона

Участие в боевых действиях в Украине не наказуемо до тех пор, пока уехавшие люди действуют не как наемники, а как члены регулярных вооруженных сил или эквивалентных добровольческих отрядов и ополченцев, заявила Welt am Sonntag пресс-секретарь федерального министерства юстиции.

В Федеральной прокуратуре Германии не стали комментировать, будет ли проводиться разбирательство в связи с вероятными военными преступлениями, которые совершили приехавшие на войну жители Германии.

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