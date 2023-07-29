Подорожали литы: за 1 лит можно получить 10 евро

Однако есть места, где можно найти весьма странный курс - за 1 лит дают 10 евро.
Больше 8 лет назад литы меняли на евро по курсу 3,4528 лита за 1 евро. Или за 1 лит давали 0,29 евро.
После введения евро многие жители делили цены на 3, чтобы понять, как они изменились.
В то время официально и неофициально делали все возможное, чтобы переход был честным, чтобы не было искусственного повышения цен.
Какое-то время на самом деле цены практически не менялись. Но со временем товары и услуги значительно подорожали.
Многие на личном опыте знают, что если прежде бокал вина или пива стоил 4–5 литов, то сейчас стоит столько же в евро. Что уже говорить о простой воде, которая в кафе стоит 4 евро.
Однако если считать общую инфляцию, то цены не увеличились. По сведениям Государственной службы данных, в июне 2023 года, по сравнению с июнем 2015 года цены в Литве выросли на 51% (продукты подорожали больше чем на 68%).
Кстати, средняя зарплата "на руки" с 2015 г. выросла больше чем в два раза – с 544 до 1218 евро.
Как бы то ни было, кое-где лит сейчас стоит в 34 раа больше, чем тогда, когда ввели евро.
27 июля портал pricer.lt в Facebook поделился интересной записью и фотографиями.
"Люди старшего возраста все еще вспоминают цены в литах. Когда-то некая Моника говорила, что лит будет стоить столько, сколько евро. Все смеялись тогда. Но в 2019 г. это, судя по предложению одного обменника, стало реальностью", – писали на странице в фейсбуке.
Затем была пандемия, инфляция и вот 2023 год – 1 лит стоит 10 евро", – отмечает pricer.lt, комментируя размещенные в социальной сети фотографии.
Фотографии сделаны в обменнике Exchange LT в вильнюсском торговом центре Akropolis в мае 2019 и феврале 2023 года.
Если в 2015 г. 1 лит стоит 0,29 евро, то сейчас 10 - это в 34 раза дороже.
Exchange LT отмечает, что есть люди, которые готовы отдать за лит такие деньги.
"Информируем, что с 2019 г. продажи банкнотов достоинством 1 лит растут, а с ними растут цены, цена была 1 евро, а сейчас - 10 евро. Рост цен вызван небольшим предложением, большим спросом", – прокомментировали представители обменника.
По их данным, банкноты в 1 лит продают как сувениры по символической цене.
"Да, есть покупатели, запросов немало. Самые популярные банкноты – 1, 2 и 5 литов", – отмечают представители обменника.
"Вы нашли литы и хотите поменять их на евро? Посетите кассу Центробанка в Вильнюсе (ул. Жирмуну, 151) или Каунасе (ул. Майронё, 25) и мы поменяем бесплатно", – сказано на сайте ЦБ.
Эту услугу жителям оказывают неограниченное время и бесплатно. Клиенты должны иметь при себе удостоверение личности.
"Меняют неограниченную сумму, но если она будет больше 15 000 евро или возникнут какие-то подозрения, то клиента могут попросить заполнить бланк идентификации личности", – предупреждает ЦБ.
Принимают и поврежденные литы.
Однако в интернете нередко размещают предложения купить литы по договорной цене, поэтому, если вы нашли литы, не спешите с ними в банк.
По подсчетам ЦБ, после введения евро жители не обменяли 400 млн. литов.