Полиция решила, как наказать Шураева за "выступление" в парламенте

По сведениям Delfi, 28 июля ГКП Вильнюсского округа составил протокол об административном правонарушении.
Шураев побывал в парламент в марте 2023 года по приглашению министра экономики Аушрине Армонайте. Во время пребывания в парламенте он не жалел острых заявлений в адрес некоторых депутатов, вызывающе вел себя, в результате его выдворили из парламента и запретили туда приходить.
Полиция 28 июля решила, что в парламенте Шураев, снимавший на видео себя и депутатов, а затем разместивший видео на YouTube, нарушил общественный порядок, поскольку нецензурно выражался и унижал честь и достоинство следующих депутатов: Агне Ширинскене, Дайнюса Кепяниса, Миндаугаса Пуйдокаса, Ремигиюса Жемайтайтиса, Айдаса Гедвиласа и Пятраса Гражулиса.
За нарушение общественного порядка Шураеву назначен штраф в размере 15 евро, а за оскорбление депутатов – 25 евро.