Замглавы МВД: рассматривается возможность закрытия границы с Беларусью

"Обсуждения реальны", — заявил в пятницу журналистам заместитель министра МВД, комментируя заявление министра внутренних дел Польши Мариуша Каминского.

На этой неделе, на вопрос о том, рассматривается ли решение о закрытии пунктов пропуска с Беларусью, глава МВД Польши ответил, что такая возможность будет согласована с Литвой и Латвией.

На восточной границе НАТО Польша сталкивается с довольно большим наплывом нелегальных мигрантов, организованным белорусским режимом. Вызывает тревогу и переброска бойцов российской ЧВК "Вагнер" в Беларусь.

Как заявил А. Абрамавичюс, в Беларуси насчитывается около 1200 наемников "Вагнера". Однако, по его словам, с военной точки зрения "Вагнер" не напугает Польшу.

"Что касается заявлений Лукашенко о том, что они "попутешествуют" в Польшу, мол, они прогуляются с оружием, запугают всех и вернутся... Этим Польшу не напугаешь. Как военная сила они не представляют серьезной угрозы для Республики Польша", – размышлял вице-министр.