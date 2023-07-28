Хаос в междугородних автобусах: пассажиры сидят на полу, водители рискуют штрафами

Реформа была запущена для блага пассажиров. Министерство транспорта и коммуникаций сообщало, что улучшится качество предоставляемых услуг, а на автобусах можно будет доехать до всех регионов Литвы. Но на деле оказалось с точностью до наоборот – с 1 июля пассажиры сталкиваются с серьезными неудобствами.

Габия из Вильнюса недавно поехала на автобусе в родной город Утену, но столкнулась с настоящим хаосом уже на автовокзале.

"В пятницу мне не удалось купить билет на ближайший автобус, прежде такого не было. Я купила на следующий, людей было столько, что не все желающие смогли уехать. В то время это уже был последний рейс, следовавший в Зарасай, желающим попасть туда пришлось сидеть на полу, по правилам этого делать нельзя. Но не все водители берут "лишних" пассажиров, поскольку опасаются штрафов", – рассказала Габия.