26 июля 2023 г. 15:40

Министр обороны: Литва уже оказала Украине военную помощь на 460 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ukrainoje besilankantis ministras A. Anušauskas perdavė dalį naujo Lietuvos karinės paramos paketo
Ukrainoje besilankantis ministras A. Anušauskas perdavė dalį naujo Lietuvos karinės paramos paketo
ФОТО: KAM

По словам министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса, Литва уже оказала Украине военную помощь на 460 млн евро.

"С начала войны до сегодняшнего дня оказана помощь на 460 млн евро. Это основная часть помощи Литвы", – во вторник сказал министр на встрече, организованной Комитетом Сейма по национальной безопасности и обороне.

"Это вооружение, военная поддержка, проводимая подготовка солдат. В этом году подготовлено почти тысяча украинцев", – сказал министр национальной обороны, имея в виду последнюю инициативу Литвы.

"Последний проект — формирование Украинской саперной коалиции", — сказал А. Анушаускас.

Министр также напомнил политикам и чиновникам, участвовавшим в заседании КНБО, о дальнейшей поддержке Украины со стороны Литвы.

"Мы получили одобрение ГСО на трехлетний план военной поддержки Украины, предусматривающий помощь в размере 200 млн евро. Это, подчеркиваю, бюджетные средства. Сюда не входит вооружение, поставляемое со складов. Найдено устойчивое финансирование— из средств Европейского фонда мира, в качестве компенсации за ранее оказанную военную поддержку", — сказал А. Анушаускас.

В среду КНБО обсуждает подписанное год назад соглашение парламентских партий по обороне.

В документе предусмотрены три основных направления деятельности: укрепление Литовской армии и международных гарантий безопасности и обороны, подготовка государства к вооруженной обороне и ответ на гибридные атаки. Предполагаемый срок действия соглашения – до 2030 г.

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