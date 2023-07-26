Министр обороны: Литва уже оказала Украине военную помощь на 460 млн евро

"С начала войны до сегодняшнего дня оказана помощь на 460 млн евро. Это основная часть помощи Литвы", – во вторник сказал министр на встрече, организованной Комитетом Сейма по национальной безопасности и обороне.

"Это вооружение, военная поддержка, проводимая подготовка солдат. В этом году подготовлено почти тысяча украинцев", – сказал министр национальной обороны, имея в виду последнюю инициативу Литвы.

"Последний проект — формирование Украинской саперной коалиции", — сказал А. Анушаускас.

Министр также напомнил политикам и чиновникам, участвовавшим в заседании КНБО, о дальнейшей поддержке Украины со стороны Литвы.

"Мы получили одобрение ГСО на трехлетний план военной поддержки Украины, предусматривающий помощь в размере 200 млн евро. Это, подчеркиваю, бюджетные средства. Сюда не входит вооружение, поставляемое со складов. Найдено устойчивое финансирование— из средств Европейского фонда мира, в качестве компенсации за ранее оказанную военную поддержку", — сказал А. Анушаускас.