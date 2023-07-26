Рейд в Клайпеде: пока проверяли водителей, женщина проскочила через двойную сплошную перед с полицией

Около полудня первым попался никак не обучаемый водитель. Уже в третий раз этого водителя ловят с телефоном за рулем, так что о своей привычке ему придется подумать еще три месяца — именно на такой срок мужчина лишился прав на вождение.

А водитель BMW, получивший штраф, держался довольно стойко. Полицейские остановили мужчину, потому что он держал телефон в руке. Хотя человек и не разговаривал по телефону, но даже брать трубку нельзя. Мужчина вначале свидетельствовал, что он не разговаривал по телефону, поэтому наказывать его не за что. Наконец, когда его спросили, где был его телефон, водитель начал убеждать, что не помнит, что делал. "Я не разговаривал по телефону, это и полицейский говорил. Ехал, задумавшись, даже не знаю, что случилось. Предоставят видеоматериал, тогда и будем смотреть. Мол, я ждал с телефоном в руках, ничего не могу ответить", - не очень охотно рассказывал мужчина из Клайпеды, которого заметила и остановила полиция.