После инцидента в Лиепае - важные предупреждения для литовцев: можно ли купаться в Балтийском море?

По словам М. Рачене, загрязнение из Латвии не поступило в Литву. "Могу вас заверить, что ситуация в Литве не изменилась и загрязнения нет. Так как в Балтийском море преобладали течения, которые двигались к побережью Латвии, такие направления течения и сохраняются, так что загрязняющие вещества из Латвии не должны были попасть в Литву и действительно этого не замечено", - сказала она. По словам собеседника, коллеги из Государственной службы окружающей среды Латвии сообщили, что после проведения исследований явного риска загрязняющих веществ для здоровья человека или окружающей среды не наблюдается.