26 июля 2023 г. 14:11

Ожидается приятная теплая погода

 
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ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius
В среду над Литвой усилится зона высокого давления, а западные ветры принесут массу более прохладного воздуха. Ночью будет небольшая облачность, дождя не ожидается. Ветер западный, северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха понизится до 11-16 градусов тепла.

В среду будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Благоприятные условия для образования дождевых облаков будут в северо-восточных районах. Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/с. Днем температура достигнет 19-24 градусов тепла.

Ситуация незначительно изменится в четверг. Умеренные западные ветры по-прежнему будут приносить более прохладный воздух. Дождь пройдет лишь изредка, в отдельных местах. Ночью похолодает до 9-14 градусов, температура на Куршской косе около 16 градусов, днем ​​18-23 градуса.

В пятницу ветер стихнет и с юго-запада начнет на юг поступать тепло. Ночью будет еще прохладно, 8-13 градусов, на море только около 15 градусов, дождя не ожидается. Днем температура повысится до 20-25 градусов, местами кратковременно пройдут дожди.

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