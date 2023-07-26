Ожидается приятная теплая погода

В среду будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Благоприятные условия для образования дождевых облаков будут в северо-восточных районах. Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/с. Днем температура достигнет 19-24 градусов тепла.
Ситуация незначительно изменится в четверг. Умеренные западные ветры по-прежнему будут приносить более прохладный воздух. Дождь пройдет лишь изредка, в отдельных местах. Ночью похолодает до 9-14 градусов, температура на Куршской косе около 16 градусов, днем 18-23 градуса.
В пятницу ветер стихнет и с юго-запада начнет на юг поступать тепло. Ночью будет еще прохладно, 8-13 градусов, на море только около 15 градусов, дождя не ожидается. Днем температура повысится до 20-25 градусов, местами кратковременно пройдут дожди.