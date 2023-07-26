Ожидается приятная теплая погода

В среду будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Благоприятные условия для образования дождевых облаков будут в северо-восточных районах. Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/с. Днем температура достигнет 19-24 градусов тепла.

Ситуация незначительно изменится в четверг. Умеренные западные ветры по-прежнему будут приносить более прохладный воздух. Дождь пройдет лишь изредка, в отдельных местах. Ночью похолодает до 9-14 градусов, температура на Куршской косе около 16 градусов, днем ​​18-23 градуса.