26 июля 2023 г. 08:47

В ночь на среду сообщалось о пожаре на предприятии Lifosa

 
ru.DELFI.lt

В ночь на среду, около полуночи, поступило сообщение о пожаре на территории АО Lifosa, горела подстанция. На место происшествия выезжали пожарные-спасатели из Кедайняя и Кедайняйского района, а также пожарные-спасатели 5-й каунасской команды.

Каунасское управление пожарной безопасности сообщает, что звонил дежурный АО Lifosa и сообщил о том, что горит подстанция.

Первыми на место происшествия прибыли пожарные-спасатели самого предприятия, вызвали электриков, чтобы они отключили электричество. До приезда городских пожарных пожарные предприятия уже тушили огонь. Внутри подстанции высотой 6 м открытым пламенем горел шкаф с конденсаторами.

Огонь потушили, использовав 300 л воды. Трое пожарных-спасателей в специальных масках работали 18 минут.

Во время пожара расплавились провода, жар повредил металлические шкафы, стены и потолок помещения покрылись копотью.

Помещение проветрили.

АО Lifosa - один из крупнейших в Европе производителей удобрений.

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