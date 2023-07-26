В ночь на среду сообщалось о пожаре на предприятии Lifosa

В ночь на среду, около полуночи, поступило сообщение о пожаре на территории АО Lifosa, горела подстанция. На место происшествия выезжали пожарные-спасатели из Кедайняя и Кедайняйского района, а также пожарные-спасатели 5-й каунасской команды.