Навальный назвал Стрелкова политзаключенным

По мнению Навального, Стрелков был задержан незаконно. "До тех пор, пока он остается под стражей по этому нелепому и очевидно политически мотивированному обвинению, он является политическим заключенным", - написал политик.

Навальный подчеркнул, что Стрелков был осужден судом Нидерландов в процессе, который "соответствует принципу независимости суда". Речь о пожизненном приговоре Стрелкову, вынесенном нидерландским судом, который признал его виновным в крушении "боинга" авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области 17 июля 2014 года.

"Но сейчас Стрелков арестован не по обвинению в совершении настоящего преступления, а по фиктивному и сфабрикованному делу об экстремизме. Говоря просто - за критику власти. А конкретно Шойгу и Путина", - подчеркнул Навальный.