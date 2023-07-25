Министр: в школах Литвы вступит в силу более строгий порядок посещения занятий

"Система должна работать так, как она работает со всеми трудящимися: когда работодатель напрямую через "Содру" узнает, что работник болеет, каков срок его нетрудоспособности. По аналогичному принципу в школы могла бы поступать и информация об учениках", - сказал министр радио LRT во вторник.

"Алгоритм действий, если ребенок не посещает школу без уважительной причины, будет таким же, как и сейчас – во всех случаях привлекаются специалисты по образовательной помощи, если есть необходимость – специалисты по образовательной помощи на муниципальном уровне. Алгоритм еще формируется, мы обсуждаем и оцениваем, с чего начать в этом году", - сказал Г. Якштас.

Министр отмечает, что министерство не сможет подготовить новую систему проверки посещаемости до начала учебного года, который начинается осенью. Поэтому будет испытательный период.