Министр: в школах Литвы вступит в силу более строгий порядок посещения занятий

"Система должна работать так, как она работает со всеми трудящимися: когда работодатель напрямую через "Содру" узнает, что работник болеет, каков срок его нетрудоспособности. По аналогичному принципу в школы могла бы поступать и информация об учениках", - сказал министр радио LRT во вторник.
"Алгоритм действий, если ребенок не посещает школу без уважительной причины, будет таким же, как и сейчас – во всех случаях привлекаются специалисты по образовательной помощи, если есть необходимость – специалисты по образовательной помощи на муниципальном уровне. Алгоритм еще формируется, мы обсуждаем и оцениваем, с чего начать в этом году", - сказал Г. Якштас.
Министр отмечает, что министерство не сможет подготовить новую систему проверки посещаемости до начала учебного года, который начинается осенью. Поэтому будет испытательный период.
"Мы понимаем, что за лето подготовить такую систему нереально – потребуется время, и в лучшем случае с сентября 2024 года у нас будет более автоматизированная система. (…) Это будет в определенном смысле и переходный год, потому что мы не сможем полностью подготовить автоматизированную и удобную систему в имеющееся время", - отмечает Г. Якштас.
"Мы стремимся к тому, чтобы система стала более понятной, а возникающая из-за этого дополнительная нагрузка на школы и родителей учеников была как можно меньше", - говорит министр.
Как в конце июня решил Сейм, изменения в системе посещаемости предусматривают обязанность школы в тот же день информировать родителей, опекунов или попечителей о неприбытии учащегося, обучающегося по общеобразовательным программам, в школу или на урок.
Кроме того, поправки устанавливают обязанность школы информировать территориальный отдел Государственной службы защиты прав ребенка и усыновления при Министерстве социальной защиты и труда о случаях, когда родители учащегося не обеспечивают право ребенка на образование до достижения им 16-летнего возраста.