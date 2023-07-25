Госдума приняла закон о призыве в армию до 30 лет. И отказалась повышать минимальный возраст до 21 года

Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому предельный возраст призыва на срочную службу в армию повышается до 30 лет, а нижняя планка остается прежней — 18 лет. Эти рамки начнут действовать уже с 1 января 2024 года, то есть будут распространяться на следующий весенний призыв.
В июне Госдума приняла законопроект в первом чтении, и рамки были другие: 21 год и 30 лет. А в прошлую пятницу концепция внезапно изменилась, и думский комитет по обороне во главе с генералом Андреем Картаполовым одобрил ко второму чтению поправку, согласно которой нижний предел призывного возраста в России не будут повышать до 21 года.
К этому оказались не готовы даже влиятельные сенаторы Андрей Клишас и Виктор Бондарев (тоже генерал). Последний напомнил, что в декабре Шойгу предлагал повышать и минимальный, и максимальный возраст призыва в армию: с 18-ти до 21-го и с 27-ми до 30 лет.
Это предложение прозвучало на коллегии Минобороны. Путин в целом одобрил его, как и увеличение численности военнослужащих до 1,5 млн.
Сначала все шло по этому плану. "Идея повышения нижнего уровня возраста призыва заключается в том, чтобы не призывать вчерашнего школьника", — говорил Картаполов в январе изданию РБК (он числится автором законопроекта). В разговоре с "Ведомостями" депутат высказывался еще жестче: "Вместо сопляка, которого призывают сразу после школы, будут призывать достаточно взрослого человека".
Но затем началось уточнение концепции. 13 марта, когда законопроект был внесен в Госдуму, выяснилось, что если нижнюю границу планируется поднимать поэтапно (с 1 января 2024 года — с 19 лет, с 1 января 2025-го — с 20 лет, а с 1 января 2026-го — с 21 года), то верхнюю — уже с 1 января 2024 года (сразу до 30 лет).
С такими параметрами законопроект прошел первое чтение. Причем депутаты уже тогда предусмотрели возможность для тех, кто хочет служить с 18 лет, сделать это добровольно.
Однако в прошлую пятницу Картаполов неожиданно заявил, что служить должны все-таки все "вчерашние школьники». Оправдывая это решение, бывший замминистра обороны ссылался на желание "ребят": "Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет".
На этом перетряска концепции не закончилась, и накануне вечером тот же Картаполов уверял, что повышение предельного призывного возраста произойдет не сразу, а постепенно. "Это будет поэтапно все… Начиная с 2024 г. будет на год сдвигаться, к 1 января 2026 года", — цитировало его "РИА Новости".
Уже утром выяснилось, что и это неправда. Согласно таблицам поправок, появившихся в базе Госдумы, стало ясно, что никакого переходного периода не будет. Предельный призывной возраст предлагается повысить до 30 лет с 1 января 2024 года, а 18 лет оставить минимальным возрастом, как это предусмотрено действующим законодательством.
Шойгу ситуацию не комментировал, как и Путин.
В июле закон будет рассматривать Совет Федерации. И хотя сенаторы Клишас и Бондарев выступили против сохранения 18-летнего возраста, спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко во вторник дала понять, что ветировать закон сенаторы не будут.
"Мне кажется, что если в таком формате будет принят этот закон, то, на мой взгляд, сенаторы поддержат. Хотя у нас каждый сенатор голосует по своему усмотрению", — объяснила она текущую позицию властей журналистам. Еще спикер сказала, что не видит причин для "избыточной, излишней ажитации или резонансности вокруг этого закона".
А последнее объяснение Картаполова, почему депутаты передумали повышать минимальный призывной возраст, теперь звучит так: "Редакция проекта закона поменялась в связи с тем, что демографическая ситуация серьезная, влияет на объем мобилизационного ресурса, и для того, чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция" (цитата по "Интерфаксу").
Россия ведет войну против Украины. С самого начала инициатива об изменении границ призывного возраста рассматривалась в этом контексте.
Для сравнения — в конце прошлого года риторика депутата Картаполова звучала следующим образом: "Сейчас ему исполняется 18 лет, он закончил 11-й класс, и если не поступил в высшее учебное заведение, то добро пожаловать в вооруженные силы. И он еще неоперившийся юноша, он ничего не видел в жизни, кроме папы с мамой и школы. А в случае повышения до 21 года у него пройдет два с половиной — три года после окончания школы. Он получит какую-то профессию, повзрослеет, станет самостоятельным. И после этого он станет более готовым для той же самой службы" (из интервью РБК после предложения Шойгу забирать в армию с 21 года).