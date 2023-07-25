После аварии в Лиепае обращение клайпедских спасателей: рекомендуют не купаться в Балтийском море

Об этом во вторник утром сообщали клайпедские спасатели.
"Из-за экологического несчастья в Лиепае, где произошла утечка сточных вод, РЕКОМЕНДУЕМ воздержаться от купания в Балтийском море! Сейчас взяты образцы воды для их исследования, о полученных результатах немедленно информируем отдыхающих!", – сообщают спасатели.
В минувшее воскресенье произошла утечка из резервуара очистных сооружений в Лиепае, представитель Агентства охраны природы Милда Рачене во вторник сказала, что литовскому взморью опасность не угрожает.
"С учетом того, какой ветер дует над Балтийским морем и какие погодные условия наблюдаются, можем заверить, что сейчас на литовском взморье загрязнений нет. С учетом стоков, попавших из резервуара очистных сооружений в Лиепае в Балтийское море, литовскому взморью ничего не грозит", – сказала 25 июля в интервью LRT Рачене.
По ее словам, во вторник была получена информация из латвийского госучреждения, в которой сообщалось, что источник загрязнения локализован, утечка стоков остановлена.