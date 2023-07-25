После аварии в Лиепае обращение клайпедских спасателей: рекомендуют не купаться в Балтийском море

В минувшее воскресенье в Лиепае произошла утечка из резервуара очистных сооружений в Лиепае, в море вылилось около 1250 тонн отходов. Латвийская инспекция распорядилась закрыть все пляжи от границы с Литвой до Павилосты (находится в 40 км к северу от Лиепаи) и запретила купаться в море. В Литве о каких-либо опасностях пока не говорят, но службы рекомендуют не купаться в Балтийском море.