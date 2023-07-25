Специалисты показали, как Вильнюсский аэропорт готовился к саммиту НАТО

Ранее сообщалось, что больше 1000 профессионалов разных ведомств и стран заботились о безопасном прибытии и отбытии более 50 авиалайнеров. По подсчетам аэропортов, в какой-то момент в Вильнюсском аэропорту самолеты садились и взлетали каждых 3-4 минуты.
Каунасский аэропорт во время саммита тоже принял больше самолетов.
Немалая часть самолетов гостей саммита были авиалайнеры категорий E и F, которые редко прилетают в Литву. Например Air Force One американского президента или Boeing 747-8I, на котором прибыл глава Южной Кореи.
Напомним, что саммит НАТО в Литве состоялся 11-12 июля.