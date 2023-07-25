Специалисты показали, как Вильнюсский аэропорт готовился к саммиту НАТО

Во время саммита НАТО Вильнюсский аэропорт был, наверное, самым безопасным гражданским аэропортом во всем мире – были обдуманы каждый шаг и деталь, чтобы обеспечить безопасность на высшем уровне, сообщает Министерство транспорта и коммуникаций. Министерство поделилось видео, на котором можно увидеть, что осталось за кадром.