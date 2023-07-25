25 июля 2023 г. 13:34

Специалисты показали, как Вильнюсский аэропорт готовился к саммиту НАТО

 
ru.DELFI.lt

Во время саммита НАТО Вильнюсский аэропорт был, наверное, самым безопасным гражданским аэропортом во всем мире – были обдуманы каждый шаг и деталь, чтобы обеспечить безопасность на высшем уровне, сообщает Министерство транспорта и коммуникаций. Министерство поделилось видео, на котором можно увидеть, что осталось за кадром.

Ранее сообщалось, что больше 1000 профессионалов разных ведомств и стран заботились о безопасном прибытии и отбытии более 50 авиалайнеров. По подсчетам аэропортов, в какой-то момент в Вильнюсском аэропорту самолеты садились и взлетали каждых 3-4 минуты.

Каунасский аэропорт во время саммита тоже принял больше самолетов.

Немалая часть самолетов гостей саммита были авиалайнеры категорий E и F, которые редко прилетают в Литву. Например Air Force One американского президента или Boeing 747-8I, на котором прибыл глава Южной Кореи.

Напомним, что саммит НАТО в Литве состоялся 11-12 июля.

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