Президент Румынии осудил удары РФ по черноморским портам

Атаки российских ВКС на Рени и Измаил
В ночь на понедельник порты Рени и Измаил, которые находятся недалеко от границы с Румынией, подверглись воздушной атаке российских ВКС. Украинское издание "Зеркало недели" сообщило о мощных взрывах в Измаиле. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк заявила в эфире всеукраинского телемарафона: "Есть попадание в один из портов, там поврежден ангар, в котором хранилось зерно, повреждено еще несколько резервуаров для других видов грузов, нанесено повреждение определенным портовым мощностям, кранам, тому, что обеспечивает работу порта".
По информации украинского издания "Страна.ua", речь идет о порте Рени, расположенном на левом берегу Дуная. По данным румынского информационного агентства Mediafax, румынские моряки, находившиеся в Рени, видели и слышали взрывы. Шесть румынских судов смогли выйти из порта и пересечь Дунай.
В последние дни после завершения срока действия "зерновой сделки" Измаил и Рени стали крупнейшими портами по перевалке украинского зерна и другой сельхозпродукции. Маршрут через Дунай и соседнюю Румынию остается одним из основных маршрутов экспорта украинского зерна.