Премьер-министр: поездка в Грецию, несмотря на начавшиеся пожары – личный выбор людей

"Это не ситуация с ковидом, когда у многих возникли большие трудности с возвращением, из-за внезапной отмены рейсов, когда вдруг выяснилось, что нет возможности вернуться, закрылись границы и тому подобное, когда на все государства и дипломатические службы легла огромная нагрузка, надо было как-то помочь своим людям, застрявшим в той или иной стране", – сказала премьер в эфире телеканала LRT в понедельник.

По словам Шимоните, это выбор самих людей, которые отправились в Грецию, несмотря на уже начавшиеся пожары.

"В таких случаях многое зависит и от нашего собственного выбора, а не только от того, достаточно ли у нас дипломатов, чтобы каждого путешественника направить или как-то ему разъяснить, как вернуться домой быстрее или проще", — сказала глава правительства.

"Потраченные деньги вроде бы и дают право на тот отпуск, который был оплачен, но все же человеческая жизнь, безопасность человека — не имеет цены", — подчеркнула премьер-министр.