В Вильнюсе открывается плавучая гостиница – первая такая в Литве

В гостинице будет 23 современных номера. Жилые номера размещены на обоих этажах гостиницы, в каждом номере отдельный вход, своя ванная, а большие окна некоторых номеров выходят на Нерис.
На крыше гостиницы планируют открыть ресторан с баром, а открытое пространство будет предназначено для общего пользования для всех гостей.
"В мире такие плавучие гостиницы - не новость, но в Литве это первая такая гостиница на воде", – сказал глава ЗАО Vilniaus upių direkcija Каролис Паулаускас.
Плавучая гостиница будет стоять в центре Вильнюса – у левого берега реки, около моста Короля Миндаугаса, напротив башни Гедиминаса и Кафедральной площади. Такое место выбрано неслучайно – в центр города легко добраться и на машине, и на общественном транспорте.
Не в сезон floatel будет стоять в зимнем порту в районе Жирмунай. Он будет работать и зимой.
"За границей такие гостиницы относятся к категории роскошных, поэтому цены на проживание в них высокие – от нескольких сотен до нескольких тысяч евро в сутки. Цены на вильнюсскую плавучую гостиницу будут приемлемыми, поэтому остановиться здесь смогут как горожане, так и гости столицы", – сказал Паулаускас.
Глава платформы InRento, финансирующей проект плавучей гостиницы в Вильнюсе, Густас Германавичюс, сказал, что подобные услуги в крупных городах мира пользуются большой популярностью и дают хорошую прибыль.
Этот проект необычен для людей, которые его финансируют: инвесторы смогут воспользоваться на платформе InRento возможностью Timeshare (проживания в этой гостинице). За инвестиции от 5000 евро полагается один бесплатный ночлег, а от 15 000 евро - 3.
"Инвесторы проекта будут получать проценты каждый месяц - 8–8,5% от вложенной суммы, а фиксированный рост капитала составляет 2% в год. Значит общая прибыль - 10-10,5% в год", – сказал глава InRento Германавичюс.