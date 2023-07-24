Утечка сточных вод в Лиепае: жителей и туристов призывают снизить потребление воды и не купаться в море

Он пояснил, что техническая конструкция до сих пор была такой, что обе секции работали вместе, поэтому нужно найти техническое решение для их разделения. Принято решение о строительстве канализационной трубы, которая обойдет обрушившуюся секцию.

Для того, чтобы выяснить причину аварии, Деюс связался со специалистами Рижского Технического университета (РТУ), и в течение этого дня будет достигнуто соглашение о проведении экспертизы на объекте.

Резервуар очистных сооружений в Лиепае был построен в 2009 году. Учитывая, что это наземная постройка, специалисты осматривали ее ежедневно, и ничего не предвещало отделения стены резервуара очистных сооружений.

На данный момент остановлено поступление всех видов сточных вод как из города, так и из Каросты. В городе снижено давление воды, а жителей призывают сократить потребление воды.