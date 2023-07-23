"Путин — наш президент, "Вагнер" — герои". Почему в Сербии так любят Россию

Дамьян Кнежевич привлек к себе внимание международного сообщества, проведя в столице Сербии Белграде многотысячную демонстрацию в поддержку войны в Украине буквально через несколько дней после вторжения туда российской армии.

Фильм, снятый нашими коллегами в Белграде, на русском языке можно посмотреть на нашем канале в YouTube.

В течение прошлого года Би-би-си внимательно следила за действиями пророссийских националистов в Сербии, отслеживая их связи с Россией.

Президенту страны Александру Вучичу довольно долго удавалась балансировать между Западом и Востоком, однако теперь и он вынужден выбирать, что важнее — осуществить давнюю мечту по вступлению Сербии в ЕС или продолжать поддерживать Россию, свою давнюю союзницу.

Если не считать Беларуси, главного союзника России, единственной европейской страной, которая не ввела санкции против президента России Владимира Путина, остается Сербия.

Запад ввел в отношении Москвы санкции, но для одного европейского государства этот выбор оказался особенно тяжелым.

В ноябре 2022 года, через восемь месяцев после начала полномасштабной войны в Украине, Кнежевич принял приглашение приехать в пункт вербовки ЧВК «Вагнер», наемников которой обвиняют в совершении десятков военных преступлений в Сирии, Африке и Украине.

Кнежевич и другие члены возглавляемой им организации «Народный патруль» известны своими экстремистскими взглядами на мигрантов, в особенности мусульман, и открытыми призывами к насилию.

«По итогам этой войны я ясно вижу новую Европу — и, может быть, даже новый мир», — уверял он.

«У нас в Украине война. Мы патриоты, мы должны поддерживать наших братьев. Это наша политика, это наша история», — заявил тогда Кнежевич в интервью Би-би-си.

Протестующие размахивали российскими флагами, держали в руках плакаты с буквой «Z», ставшей символом войны, и портреты российского президента. Некоторые из демонстрантов даже скандировали: «Владимир Путин — наш президент».

На тот момент это была одна из самых больших пророссийских демонстраций в Европе.

«Помощь, которую Россия оказывает подобным группам, идет не через госучреждения, а через неформальные организации», — объяснил Би-би-си профессор Школы славистики и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона Эрик Горди.

Несколько организаций, внесенных в реестр компаний Сербии, с которыми Кнежевич официально поддерживает связь, в своих годовых финансовых отчетах никаких поступлений из России не указывают.

Официально «Народный патруль» в Сербии не зарегистрирован, поэтому у организации нет финансовой отчетности, которую Би-би-си могла бы изучить.

При этом получение каких-либо денег от «Вагнера» ​​Кнежевич категорически отрицает — в противном случае Россию можно было бы обвинить в использовании националистов вроде него для разжигания напряженности на Балканах.

Через несколько недель после поездки в Россию на границе с Косово Кнежевич в одежде с символикой «Вагнера» ​​участвовал в напряженном противостоянии с пограничной полицией.

Кнежевич посетил открытый незадолго до того медиацентр «Вагнера» в Санкт-Петербурге, после чего заявил Би-би-си, что «полностью поддерживает все, что делают вагнеровцы».

«Таким образом Москва может за сравнительно небольшие деньги устраивать акции, получающие широкую огласку и имеющие огромное влияние — возможно, даже на глобальном уровне. Причем, поскольку делается все чужими руками, в случае необходимости — если дело вдруг примет серьезный оборот — [Кремль] всегда может заявить, что не имеет с этим ничего общего», — объясняет он.

Сербские националисты разозлились еще больше, когда прошел слух, что президент Вучич может подписать соглашение с Евросоюзом, которое, с их точки зрения, будет означать отказ Сербии от территориальных претензий по поводу Косова.

15 февраля Кнежевич организовал в Белграде демонстрацию протеста, на которой открыто угрожал президенту: «Я иду за тобой, Вучич!» — после чего толпа двинулась в сторону президентского дворца.

Тем же вечером Вучич выступил по телевидению, заявив, что не допустит иностранного вмешательства в сербскую политику.