"Праздник моря" у полицейских: кражи, драки и пьяные подростки

Клайпедская полиция информировала, что в 5.40 ч. 22 июля поступило сообщение о том, что в период с 3.00 до 3.30 ч., на ул. Жвяю, в Клайпеде во время драки пострадал юноша 2005 г.р.

В 12.04 ч. сообщили о том, что около 10 ч., в Клайпеде, на ул. Х.Манто, в заведение общепита, возможно, через окно проникли неизвестные и украли из кассового аппарата 70 евро.

В 18.10 ч., в Клайпеде, на ул. Тургаус, во время праздника из сумки у мужчины 1954 г.р. был украден кошелек с документами, 33 евро и банковскими картами. Ущерб 83 евро. Ведется расследование.

22 июля в полицию обратилась женщина, которая сказала, что накануне ее обокрали. 21 июля, в 19.15 ч., в Клайпеде, на ул. Сукилелю, была украдена оставленная без присмотра льняная сумка с ключами, кошельком (в нем были 330 евро), косметичкой. Ущерб 545 евро.

В 20.17 ч., в Клайпеде, на ул. Науёё содо, полиция проверила подозрительного молодого человека (1993 г.р.) и обнаружила у него, как подозревают, косяк с марихуаной.