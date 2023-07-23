Специалисты объяснили, в каких случаях водителям могут не дать справку о здоровье

"Такие проблемы, как плохое зрение, слух, эпилепсия, сердечно-сосудистые заболевания могут увеличить риск ДТП. Поэтому своевременная проверка здоровья помогает гарантировать безопасное окружение на дорогах. Проблема в том, что лишь небольшая часть водителей вовремя проходит медосмотр", – сказала Чужаускене.
С 1 января 2024 г. вступает в силу новый закон – если водитель не проверит свое здоровье, его водительское удостоверение будет признано недействительным. Сейчас есть две группы водителей – у I справка действует 10 лет, у II – 2 года.
Сейчас водители I группы до 55 лет проверяют здоровье раз в 10 лет, а с 56 до 69 - раз в 5 лет, с 70 до 79 лет – раз в два года, старше 80 лет – каждый год. Водители II группы (категории C1, C1E, C, CE, D1, D и DE) проверяют здоровье раз в два года. Старше 80 лет - раз в год. С нового года, если водитель вовремя не пройдет медосмотр, его водительское удостоверение будет недействительным.
Справки на получение водительского удостоверения не выдают людям с различными психозами, расстройствами личности.
Могут не выдать справку из-за угрозы внезапных проблем со здоровьем до стабилизации состояния человека.
"Важно понимать, что справка дается тем, кому здоровье позволяет управлять автомобилем yra или чье состояние можно корректировать так, чтобы они могли безопасно вести автомобиль (с помощью очков, слухового аппарата и т.д.)", – сказала семейный врач.
Delfi напоминает, что с 2024 года Regitra будет автоматически останавливать действие водительского удостоверения у тех водителей, которые вовремя не проверят здоровье.