Верхний предел безопасной для человека температуры - ниже, чем думали ученые

«Многие полагают, что [по мере роста температур] люди смогут адаптироваться к любому возможному потеплению, — писали авторы исследования, опубликованного американской Академией наук. — Мы утверждаем, что тепловой стресс налагает надежный верхний предел такой адаптации».

Наука дала ответ на этот вопрос еще в 2010 году, когда австралийские исследователи взялись рассчитать предельную температуру, которую на протяжении относительно долгого времени может выдерживать здоровый человек.

По мере потепления глобального климата все чаще звучит вопрос: «При какой температуре охлаждающие системы нашего организма (в первую очередь потоотделение) перестанут справляться с жарой?»

А первая неделя июля, по предварительным данным, и вовсе стала самой жаркой неделей на планете за всю историю наблюдений.

В калифорнийской Долине Смерти на прошлых выходных столбик термометра поднялся выше 53 градусов по Цельсию — значение не рекордное, но близкое к нему.

Только за прошедшую неделю новые температурные рекорды были установлены сразу на трех континентах: в Европе, Азии и Северной Америке.

Огромное влияние на способность нашего организма поддерживать комфортную для него температуру в жару оказывает влажность воздуха. Чем она выше, тем медленнее испаряется пот — и тем хуже идет процесс охлаждения.

По итогам проведенных расчетов ученые пришли к выводу: предел безопасной для человека температуры «по влажному термометру» (то есть с учетом охлаждения тела за счет испарения пота) не может превышать 35 градусов.

Теперь сотрудники Университета Пенсильвании решили проверить расчеты австралийцев на практике и провели эксперимент с участием 24 молодых и полностью здоровых волонтеров.

Всем участникам дали проглотить пилюлю с термометром, непрерывно отслеживающим температуру внутри тела, после чего добровольцев поместили в условия герметичной капсулы, где провели сотни замеров.

Понемногу повышая то температуру, то относительную влажность, то и то и другое вместе, ученые следили, в какой момент у участников начинает расти внутренняя температура.