КНДР запустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря

Запуски ракет КНДР участились после того, как 18 июля Южная Корея и США провели в Сеуле первое заседание совместной консультативной группы по ядерным вопросам. Одновременно в Южную Корею впервые с 1981 года прибыла подводная лодка США, способная нести ядерное оружие - USS Kentucky .

Предыдущие ракетные испытания КНДР прошли 19 июля - тогда Пхеньян запустил две баллистические ракеты малой дальности в противоположном направлении, в сторону Японского моря. В Сеуле охарактеризовали это как "акты значительной провокации" и явное нарушение резолюций Совбеза ООН , заявив, что Вооруженные силы Республики Корея будут сохранять постоянную боеготовность.

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи. По этим данным, пуск был произведен около 04.00 22 июля по местному времени (около 22.00 мск 21 июля), ракеты упали в море. Южнокорейские военные и разведка США "анализируют запуски", добавило агентство.

Министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам заявил, что прибытие этой подлодки в юнокорейский порт Пусан "может подпадать под условия использования ядерного оружия, приведенные в законе о ядерных силах КНДР".

18 июля министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американский военный во время посещения демилитаризованной зоны "умышленно и без разрешения" пересек демаркационную линию между Южной и Северной Кореями и, предположительно, находится под стражей в КНДР. Позже стало известно, что речь идет о рядовом второго класса по имени Трэвис Кинг. Пхеньян пока не отвечает на запросы Вашингтона по поводу судьбы солдата, сообщают американские информагентства.

Учения США, Южной Кореи и Японии