Вильнюсцы недовольны: скоро радары будут стоять на каждом перекрестке

"Они будут фиксировать не только превышение скорости, но и тех, кто ездит по полосе А, не имея на это права, и нарушения на полосе "стоп", – сказал представитель JUDU Гедрюс Левченко.
Пока радары еще проходили испытания, фиксировались тысячи нарушений. Больше всего - нарушений скоростного режима.
"Было зафиксировано и превышение на 30 км/ч", – сказал Левченко.
Многие водители считают, что радаров в городе слишком много.
"На каждом перекрестке стоят. Столько не нужно", – сказала одна водитель.
"Все зависит от того, как они действуют. Если ночью на пустой дороге будут фиксировать превышение на 15 км/ч, я бы сказал, это перебор", – сказал молодой человек.
Однако эксперты советуют водителям не злиться.
"Все мы такие диванные эксперты. Сидим на диванах, в социальных сетях и ругаемся, возмущаемся. Съездите в Швейцарию, я посмотрю, через сколько секунд вы лишитесь прав", – сказал эксперт в сфере безопасного движения Артурас Пакенас.
"С одной стороны, мы хотим, чтобы нам никто ничего не запрещал, а с другой - хотим, чтобы не было ДТП. Так не бывает. Или одно, или другое. Нужны разумные компромиссы", – заметил он.
"Я всегда говорил, что все правила написаны кровью. Чтобы крови проливали меньше, нужны такие вещи", – сказал эксперт Дарюс Канапинскас.
Новые радары установлены на самых оживленных улицах и перекрестках Вильнюса. В столице уже есть 39 стационарных ПКС. В будущем их станет еще больше. Эксперты это приветствуют.
В конце года в столице должны появиться радары, измеряющие среднюю скорость на определенном участке. На улице Гележинё Вилко они будут действовать в обоих направлениях.