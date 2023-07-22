Вильнюсцы недовольны: скоро радары будут стоять на каждом перекрестке

"Они будут фиксировать не только превышение скорости, но и тех, кто ездит по полосе А, не имея на это права, и нарушения на полосе "стоп", – сказал представитель JUDU Гедрюс Левченко.

Пока радары еще проходили испытания, фиксировались тысячи нарушений. Больше всего - нарушений скоростного режима.

"Было зафиксировано и превышение на 30 км/ч", – сказал Левченко.

Многие водители считают, что радаров в городе слишком много.

"На каждом перекрестке стоят. Столько не нужно", – сказала одна водитель.

"Все зависит от того, как они действуют. Если ночью на пустой дороге будут фиксировать превышение на 15 км/ч, я бы сказал, это перебор", – сказал молодой человек.

Однако эксперты советуют водителям не злиться.

"Все мы такие диванные эксперты. Сидим на диванах, в социальных сетях и ругаемся, возмущаемся. Съездите в Швейцарию, я посмотрю, через сколько секунд вы лишитесь прав", – сказал эксперт в сфере безопасного движения Артурас Пакенас.