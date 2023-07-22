В Вильнюсе закроют почти половину киосков Lietuvos spaudа

Компания Reitan Convenience Lithuania управляет сетью кафе Caffeine, мини-магазинов Narvesen и киосков Lietuvos spaudа.

Представитель компании Лина Каминскайте информировала Delfi, что закрыт 21 киоск Lietuvos spaudа.

Одна из причин такого решения – ориентация на иную модель бизнеса, а не на продажу печати.

"Меняются привычки и ожидания клиентов, мы корректируем наш формат. Мы внедряем новую концепцию, приспосабливаемся к изменению городской культуры. Современный житель города хочет не только купить всякую мелочь и печать, но и купить качественные закуски навынос", – сказала Каминскайте.

По ее словам, ситуацию меняет изменение культуры употребления кофе и рост ожиданий клиентов: "Весной мы впервые предоставили возможность самим сделать экологический кофе Caffeine, добавить в него желаемые добавки в мини-магазинах Narvesen, в этом направлении мы планируем развиваться".