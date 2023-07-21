Коронавирус в Литве: 17 случаев, летальные исходы не зафиксированы

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 692 человека, общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 321 722 случая, сейчас болеют 278 человек. За прошлые сутки по причине коронавируса госпитализированы 6 пациентов. В больницах лечатся 17 человек.