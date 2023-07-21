21 июля 2023 г. 11:30

Коронавирус в Литве: 17 случаев, летальные исходы не зафиксированы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
За прошлые сутки в Литве выявлено 17 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразился 1 человек, обошлось без летальных исходов, сообщает Государственное агентство данных.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 692 человека, общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 321 722 случая, сейчас болеют 278 человек. За прошлые сутки по причине коронавируса госпитализированы 6 пациентов. В больницах лечатся 17 человек.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 7,2 случая. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 14.

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