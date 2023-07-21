Тревожные звонки: перед 1 сентября не хватает 600 педагогов, ситуация критическая

"Вильнюсское городское самоуправление также принимает меры, оценивая ситуацию в регионе. Надбавка к зарплате в размере 300 евро применяется ежемесячно с прошлого года, поэтому с прошлого года нам удалось привлечь более 200 учителей, что очень приятно, - сказала представитель муниципалитета. - В прошлом месяце городской совет утвердил решение о продолжении этой поощрительной меры". "Также хочу подчеркнуть, что эта мера расширяется, поощрительные меры будут распространяться и на вспомогательных специалистов в сфере образования – их тоже сейчас очень не хватает", – добавила А.Ковалевская.

По словам советника, сработала и такая поощрительная мера, как возможность бесплатного проезда в общественном транспорте для учителей. Также, добавила А.Ковалевская, с этого года руководителям школ будет предоставляться "корзинка", которую образовательные учреждения должны будут использовать для мотивационных мер. "Вильнюс третий год подряд применяет очень успешную мотивационную меру — бесплатный общественный транспорт", — сказал представитель Вильнюсского самоуправления. "А с начала этого года в бюджете появилась еще и один новый мотивационный инструмент — так называемая "корзина руководителя". С помощью этого инструмента руководители школ могут сами решать по компенсации транспортных расходов из определенных муниципалитетов, а также применять другие мотивационные меры", — пояснила она.