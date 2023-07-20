Пожарным передано 20 новых автомобилей-цистерн: стоимость одного – более 200 000 евро

Всего, по словам директора Саулюса Грейчюса, ДПБС приобрел 73 автомобиля – 58 автомобилей среднего класса и 15 автомобилей тяжелого класса. Цена закупки составляет 24,5 млн. евро. Договор купли-продажи был подписан в марте прошлого года.

"Каждое подразделение получит новый автомобиль. Новые подразделения на данном этапе их не получают, но получат до нового года. (…) Мы считаем, что это улучшит время реагирования и обновит автопарк. Он, условно, он неплохой, но по сравнению с европейскими или польскими парками мы хотели бы сохранить такие темпы обновления", - сказал журналистам директор ДПБС С. Грейчюс.

"Это историческая закупка. Таких транспортных средств будет 58, сегодня мы видим 20, остальные поступят в сентябре", - отметила министр внутренних дел Агне Билотайте.