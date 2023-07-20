Пожарным передано 20 новых автомобилей-цистерн: стоимость одного – более 200 000 евро

Всего, по словам директора Саулюса Грейчюса, ДПБС приобрел 73 автомобиля – 58 автомобилей среднего класса и 15 автомобилей тяжелого класса. Цена закупки составляет 24,5 млн. евро. Договор купли-продажи был подписан в марте прошлого года.
"Каждое подразделение получит новый автомобиль. Новые подразделения на данном этапе их не получают, но получат до нового года. (…) Мы считаем, что это улучшит время реагирования и обновит автопарк. Он, условно, он неплохой, но по сравнению с европейскими или польскими парками мы хотели бы сохранить такие темпы обновления", - сказал журналистам директор ДПБС С. Грейчюс.
"Это историческая закупка. Таких транспортных средств будет 58, сегодня мы видим 20, остальные поступят в сентябре", - отметила министр внутренних дел Агне Билотайте.
По ее словам, автомобили будут распределены по всей Литве, в первую очередь – там, где есть наибольшая потребность.
Как сообщает Министерство внутренних дел, кабины автоцистерн могут вмешать по 6 пожарных. Кабины оснащены насадками для дыхательных аппаратов на сжатом воздухе, которые будут не только у всех пожарных, но и у одного пассажира.
Также у них есть автономные отопительные установки, подсветка снаружи кабины для нахождения номеров домов. Автомобили-цистерны имеют внутреннее светодиодное освещение кабины, цифровые терминалы автомобильной радиосвязи, мониторы, на которые выводится транслируемое изображение видеокамеры, установленной в задней части автомобиля, при включении задней передачи.
Автоцистерны оснащены сцепными устройствами, способными буксировать прицеп массой не менее 7 тонн. Их крыши оборудованы креплениями для выдвижных лестниц, что позволяет снимать эти лестницы, не забираясь на крышу.
Цистерны для воды изготовлены из коррозионностойких материалов. Их вместимость составляет 3000 литров. Автоцистерны оборудованы коммуникационными баками для наполнения водой непосредственно от гидрантов и через пожарный насос автомобиля.
Автоцистерны также оснащены дополнительным осветительным оборудованием – телескопической мачтой, электрической автомобильной лебедкой, установленным на крыше лафетным стволом, максимальная производительность которого составляет 3000 л/мин.
Цена одного такого автомобиля составляет 202 058 евро.