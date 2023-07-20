20 июля 2023 г. 10:33

Столичные водители предупреждают о выбоинах на дорогах

 
ru.DELFI.lt
Duobė Savanorių prospekte
Duobė Savanorių prospekte
ФОТО: Reidas Vilniuje nuotr.

В этом году водители не раз предупреждали друг друга о выбоинах, появившихся на дорогах столицы. Во вторник утром в социальных сетях распространилось еще одно такое сообщение. На этот раз на проспекте Саванорю в Вильнюсе обрушилась небольшая часть асфальта. В группе социальной сети Facebook Reidas Vilniuje водитель поделился фотографией автомобиля, который передним колесом провалился в яму на проспекте Саванорю.

Яма на первый взгляд не очень большая, но видно, что она намного глубже, потому что колесо упавшей машины просто застряло между асфальтовыми стенками, но никакой опоры внизу не видно.

Руководитель по связям с общественностью компании Grinda, занимающейся ремонтом и надзором столичных улиц Эгидиюс Степонавичюс сказал, что появление этой ямы не было связано с бурей, разразившейся ночью и утром. Он сообщил, что дорожные работы на этой улице проводит компания YIT Lietuva, поэтому ее представители уже проинформированы о происшествии и будут заделывать выбоину. На вопрос, не может ли эта яма быть еще одним провалом, образовавшимся на дороге, Э. Степонавичюс ответил, что это скорее связано с текущими дорожными работами.

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