СМИ: роскошные автомобили через Литву едут в Россию

За 2022 год, по данным Департамента статистики, экспорт легковых автомобилей из Литвы в Беларусь составил 584 млн. евро, сообщается в проведенном исследовании.

Также отмечается, что уже за первые три месяца текущего года поток автомобилей из Литвы в соседнюю страну превысил 200 млн. евро – это в два раза больше, чем до широкомасштабной войны в Украине.