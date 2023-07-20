Вопросы о новом директоре Пасвальской больницы: министр здравоохранения видит конфликт интересов

Член Сейма А. Матулас уверял, что не вмешивался в конкурс на должность директора Пасвальской больницы.

"Я отстранился от этих вещей и не вмешиваюсь. У меня еще есть разум и опыт. Человек по образованию – практически 3 вуза, несколько языков – я думаю, что годный, компетентный человек, но я не вмешивался и не вмешиваюсь. Сам факт того, что она моя жена, наверное, не повод для подозрений", — сказал депутат агентству ELTA.

По словам консерватора, проблем с новой должностью супруги в будущем не должно возникнуть. Если бы в Комитете по вопросам здравоохранения обсуждался вопрос о Пасвальской больнице, А. Матулас взял бы самоотвод.

"Прежде всего, надо заявлять о таких вещах, и я об этом заявляю. Во-первых, мы не рассматриваем вопросы отдельно взятых учреждений, но если бы это рассматривалось, то, конечно, я должен взять самоотвод, потому что у меня действительно есть опыт, и я знаю свои обязанности и права", – подчеркнул депутат.